Servette - Lausanne Sports rakamlar

Servette ve Lausanne Sports, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 9 puanlı Servette 3. sırada bulunuyor, Lausanne Sports 11 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Servette, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Lausanne Sports son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 258. İddaa'da Servette kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Lausanne Sports kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Servette son haftadaki Winterthur müsabasında 4-0 yenildi.

Lausanne Sports ise Wil 1900 maçında 4-0 yenildi.

Servette, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Lausanne Sports ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lausanne Sports, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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