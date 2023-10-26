Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait işyerlerinde arama yapılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyuluyor. Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat’a yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İŞYERLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele ve Vergi dairesi ekiplerince Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın işyerlerine baskın düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONUYOR REKLAM Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince veri müfettişlerince arama ve el koyma işlemi yapılıyor. Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyuluyor.

ARAMA YAPILAN YERLER Arama ve el koyla işlemlerini sürdüğü şirketlerden bazıları şunlar: Dilan mücevherat Milda Gayrimenkul Dilan Polat Güzellik Kozmetik DP Güzellik Kozmetik DipMed Medikal Kozmetik Rise and Shine Kozmetik D Polat Estel Sağlık Hizmetleri DLN Polat Güzellik ve Kozmetik DLN PLT Güzellik ve Kozmetik Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Dosivens Güzellik kozmetik Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik

MAL VARLIKLARINA EL KOYULMUŞTU Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi. REKLAM .png NEDEN ARAMA YAPILDI? DHA'da yer alan habere göre söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.

TELEFONLARINA DA EL KONULACAK Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

"GÖZALTI KARARI YOK, HERHANGİ BİR ŞEY YOK" Ataşehir'deki polikliniğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok.

"YÜZLERCE ÇALIŞANIN TELEFONUNA EL KONULMAZ" Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz.

"BÖYLE BİR SİSTEMİ GÖRMEDİM" Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.