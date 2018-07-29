'Çakallarla Dans 5'in setinde yaşananlar...

Yıl 2010...
Murat Şeker'i aradım.
- Ne yapıyorsun?
- İyiyim, setteyim. 'Çakallarla Dans'ı çekiyoruz.
- Kevin Costner kurtları dans ettirmişti. Sen çakalları mı dans ettiriyorsun?
- Film gösterime çıksın o zaman görürsün kimin dans ettiğini.
- Önceden göreyim. Sete geleyim mi?
- Gel, gel...
Atladım gittim. Set, Balat'ta bir sokakta kurulmuş. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Hakan Bilgin mahalle kahvehanesine oturmuş bir sonraki sahnenin hazırlığının bitmesini bekliyor. Ama bildiğiniz o sıkıcı set beklemelerinden değil. Birbirlerine bir şeyler anlatıp sürekli kahkaha atıyorlar.
Az ileride Murat Şeker, ekibindekilere talimat yağdırıyor. Filmin yapım koordinatörü olan kardeşi Hülya Şeker ise ağabeyinin talimatlarının yerine getirilmesine uğraşıyor.
Az sonra 'Çakallar' kahvehaneden çıkıp sete doğru yürümeye başladığında 'Filmde de böyle yürüyorlarsa ve kahvehanedeki hallerini kamera önünde de sergilerlerse kahkaha gırla' diye düşünmüştüm.
Öyle de yürüdüler, o hallerini de sergilediler.
Metin Erksan, Lütfi Ö. Akad, Halit Refiğ, Memduh Ün ve Duygu Sağıroğlu gibi üstadlardan ders almış olan ve Murat Şeker'in yönetiminde her biri tek başlarına ayrı ayrı da filmlerde başrol oynayan oyuncuların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ürün 'Çakallar'ın bitip tükenmek bilmeyen maceraları.
Murat Şeker'in aynı zamanda senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı 'Çakallarla Dans' serisinin 2010'da çekilen ilk filmi 244 bin kişi tarafından izlenirken 'Yılın En Çok İzlenen Türk Filmleri' listesinde 18'inci sıradaydı. İzleyici sayısını her filmde artıran 'Çakallar'ın macerası 1 milyon 666 bin biletle listede 8'inci sıraya kadar yükseldi.
Taff Pictures ile SugarWorkz ortak yapımı olarak gösterime 9 Kasım'da girecek olan 'Çakallarla Dans 5'te 'Çakallar', ortalığı yeniden karıştırmamak için birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Olurlar olmasına da o işleri o kadar kolay değildir. 'Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alacaktır. Yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Hem de kızı zengin ve züppe biriyle birliktedir. Hal böyle olunca 'Çakallar' şartlı tahliye mi dinler?
Aranızda konuşuyorsunuzdur. Seri kaç filme kadar uzar?
Yaşadığımız sürece devam edebilir.
HAKAN BİLGİN (BERBER HÜSEYİN): 'BİZ ASLINDA ANTİ KAHRAMANLARIZ'
'Çakallarla Dans'ı sizden dinleyelim. Alameti farikası nedir?
En önemli şey şu; yılın 365 günü 'Çakallarla Dans' çekilse bile hepsinde oynarım. Çünkü beraber olmaktan çok keyif aldığımız, çok güzel anılar biriktirdiğimiz, sosyal hayatta da görüştüğümüz arkadaşlarımız, kardeşlerimizle birlikteyim. Her biri kendi alanında çok başarılı ve ünlü isimler olmasına rağmen bu sete geldiğinde hepsi ağabey-kardeş ilişkisiyle ve büyük bir disiplinle çalışıyor. Çekimler esnasında sette oluşturulan sinerji doğal olarak izleyicinin karşısına güzel bir film olarak çıkıyor.
Ayrı ayrı da başka başka filmlerde başrol oynayan oyuncuların 'Çakallarla Dans'ta bir araya gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu durum Murat Şeker'in başarısı. Film yapmak hikâye yaratmaktır. Bir filmin hikâyesinin çok güzel ve doğru olması gerekir. İzleyici bir filmdeki samimiyeti çok güzel anlar. Bence o samimiyeti aktarabilirseniz kimin oynadığının çok bir önemi olduğuna inanmıyorum. 'Çakallarla Dans'ın büyüsü Murat Şeker'in Ertem Eğilmez'in tadında saklı. Geçmişteki Türk filmlerine de baktığımız zaman hepsi tek başına başrol oynamış insanların beraberce takım olarak, aile olarak, mahalle olarak oynadıkları hikâyeleri hep çok sevdik, hâlâ çok seviyoruz, bundan sonra da çok seveceğiz. 'Çakallarla Dans' işte o çok sevdiğimiz kültürü yansıtıyor. 'Çakallarla Dans', Ertem Eğilmez kuşağını en iyi anlatan filmlerden biri. 'Çakallarla Dans', izleyiciye Ertem Eğilmez kuşağını yansıtıyor. Ve biz aslında anti kahramanız. Hepsi basiretsiz, başarısız insanların başları hep belaya giriyor ama özünde iyi insanlar. Ve toplumumuzda filmimizdeki karakterlere benzeyen o kadar çok kişi var ki. İnsanlar kendilerini karakterlerimize çok yakın buluyor.
Ne kadar devam ettirmeyi planladınız?
Seriye 2010'da başladık 2020'de bitirmek lazım. 6'ıncı film son olsun istiyorum.
6'ıncı filmde bitirmeyi neden istiyorsunuz?
Onu 2020'de anlatırım.
Şimdi anlatın, 2020'ye daha çok var...
Çok yok, iki yıl var.
İzleyici 6'dan sonra da isterse?
O zaman bu ekiple başka bir seri çıkartırız. Gerçi ben bunu 'Çakallarla Dans 2'den beri söylüyorum.
KİM KİMİ CANLANDIRIYOR?
Şevket Çoruh: Kayınço Gökhan
Murat Akkoyunlu: Del Piero Hikmet
Timur Acar: Köfte Necmi
İlker Ayrık: Servet
Hakan Bilgin: Berber Hüseyin
Didem Balçın: Fatma
Hande Katipoğlu: Tavşan Zeynep
HTDOKUN: Duygu Akağız - Berk Baysal
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