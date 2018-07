'Çakallarla Dans 5'in setinde yaşananlar...

Yıl 2010...

Murat Şeker'i aradım.

- Ne yapıyorsun?

- İyiyim, setteyim. 'Çakallarla Dans'ı çekiyoruz.

- Kevin Costner kurtları dans ettirmişti. Sen çakalları mı dans ettiriyorsun?

- Film gösterime çıksın o zaman görürsün kimin dans ettiğini.

- Önceden göreyim. Sete geleyim mi?

- Gel, gel...

Atladım gittim. Set, Balat'ta bir sokakta kurulmuş. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Hakan Bilgin mahalle kahvehanesine oturmuş bir sonraki sahnenin hazırlığının bitmesini bekliyor. Ama bildiğiniz o sıkıcı set beklemelerinden değil. Birbirlerine bir şeyler anlatıp sürekli kahkaha atıyorlar.

Az ileride Murat Şeker, ekibindekilere talimat yağdırıyor. Filmin yapım koordinatörü olan kardeşi Hülya Şeker ise ağabeyinin talimatlarının yerine getirilmesine uğraşıyor.

Az sonra 'Çakallar' kahvehaneden çıkıp sete doğru yürümeye başladığında 'Filmde de böyle yürüyorlarsa ve kahvehanedeki hallerini kamera önünde de sergilerlerse kahkaha gırla' diye düşünmüştüm.

Öyle de yürüdüler, o hallerini de sergilediler.

14 Temmuz 2018...

24 Temmuz 2018...

- Sete geleyim mi?- Gel, gel...Atladım gittim. Set, Zincirlikuyu Mezarlığı'na kurulmuş.Röportaj sırasında bir kaza sonrası Murat Akkoyunlu'nun serçe parmağındaortalık biraz gerildi. Filmin başrol oyuncularından birini sakatlamış olmaktan dolayı üzerime yönelen şimşeklerden dolayı orada daha fazla kalmamam gerekiyordu. 'Ben şimdi gideyim, sonra gelirim' dememle soluğu mezarlığın ana kapısında almam bir oldu.- Sete geleyim mi?- .......- Sessiz kaldın, yoksa gelmeyeyim mi?- .... Gel ama oyuncularımı sakatlama. İzin verirsen çekimleri bitirelim.- Peki ama o talihsiz bir kazaydı.Set, bu kez Kızıltoprak İstasyonu'nda kurulmuş. Filmde rol alan herkes orada.Murat Şeker, beni yanına, monitör masasına çağırdı. Bir de özellikle, ısrarla çağırdı.Anladım, oyuncularını sakatlamamdan korktuğu için yanında durmamı istiyor.Hiçbir oyuncunun kılına bile zarar vermeden set izlenimi tamamlamanın huzuru içinde aralarından ayrıldım.

Röportajlarda oyuncuların da üstüne basa basa değindiği gibi bence de 'Çakallarla Dans'ın en çok film üreten serilerden biri haline gelmesinin nedeni 'Kayınço' Gökhan', 'Del Piero Hikmet', 'Köfte Necmi', 'Servet', 'Berber Hüseyin', 'Fatma' ve 'Tavşan Zeynep' karakterlerine duyulan sempati.

Metin Erksan, Lütfi Ö. Akad, Halit Refiğ, Memduh Ün ve Duygu Sağıroğlu gibi üstadlardan ders almış olan ve Murat Şeker'in yönetiminde her biri tek başlarına ayrı ayrı da filmlerde başrol oynayan oyuncuların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ürün 'Çakallar'ın bitip tükenmek bilmeyen maceraları.



Murat Şeker'in aynı zamanda senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı 'Çakallarla Dans' serisinin 2010'da çekilen ilk filmi 244 bin kişi tarafından izlenirken 'Yılın En Çok İzlenen Türk Filmleri' listesinde 18'inci sıradaydı. İzleyici sayısını her filmde artıran 'Çakallar'ın macerası 1 milyon 666 bin biletle listede 8'inci sıraya kadar yükseldi.

Taff Pictures ile SugarWorkz ortak yapımı olarak gösterime 9 Kasım'da girecek olan 'Çakallarla Dans 5'te 'Çakallar', ortalığı yeniden karıştırmamak için birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Olurlar olmasına da o işleri o kadar kolay değildir. 'Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alacaktır. Yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Hem de kızı zengin ve züppe biriyle birliktedir. Hal böyle olunca 'Çakallar' şartlı tahliye mi dinler?

'HEPSİNE BAYILIYORUM'

Sürekli özlediğim, devamını istediğim bir seri. Aslına bakacak olursanız başta seri olması hedeflenmemişti. İzleyicinin beğenisi 'Çakallarla Dans'ın seri haline gelmesine neden oldu. Filmimiz izleyicinin kendisine yakın bulduğu birçok karaktere sahip. Bunun yanı sıra son derece doğal bir film. Abartı yok.Bence 'Çakallarla Dans'ın büyüsü burada.Hepsine bayılıyorum. Serinin 5'incisini çekiyor olmamızın bir nedeni de oyuncu kadrosunun çok iyi anlaşması. Partnerim İlker Ayrık'ın 'Fatma' ve 'Servet' ikilisinin oluşmasında payı çok büyük. Onun dışında Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu ve aramıza yeni katılan oyuncuların sağladığı uyumla bir aile gibi olduk. Bizler sadece setlerde bir araya gelmiyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. O yüzden hepsi iyi ki var.

Aranızda konuşuyorsunuzdur. Seri kaç filme kadar uzar?

Yaşadığımız sürece devam edebilir.

'İZLEYİCİ OLARAK HAYRANDIM ŞİMDİ OYNUYORUM'

Aşırı güzel hislere nede oluyor. 'Çakallar'a dördüncü filmde dahil oldum. Seriye katıldığımdan beri çok memnunum. Çünkü zaten izleyici olarak çok beğendiğim bir film serisi içinde bulunmaktan dolayı aşırı mutluyum.Samimiyet, içtenlik. Karakterlerin bizden insanlar olması. Yani 'Çakallarla Dans'ta olmasını istediğimiz ideal kişilikler değil de aslında gerçekten gündelik hayatta karşılaştığımız gerçek insanlar var.. Ben bütün karakterlerin Türkiye'de bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. O karakterleri de çok başarılı oyuncular canlandırıyor. Erkek oyuncularımızın hepsine hayranım ve 'Fatma' karakterine hayat veren Didem Balçın'ın da kadın oyuncu olarak oyunculuğunu çok beğeniyorum. İzlerken keyif aldığım kişilerle aynı sette çalışmanın keyfi bir başka.Bu tarz sorulara pek sağlıklı cevap veremiyorum. Bunun cevabını daha çok izleyicinin takdirine bırakıyorum. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Hakan Bilgin ve Didem Balçın ile çalışıp Murat Şeker'in yönettiği bir filmde rol almak beni çok mutlu ediyor. Mutlu olduğum her işte başarılı da olacağım için 'Çakallarla Dans'ın kariyerime oldukça olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum.

HAKAN BİLGİN (BERBER HÜSEYİN): 'BİZ ASLINDA ANTİ KAHRAMANLARIZ'

'Çakallarla Dans'ı sizden dinleyelim. Alameti farikası nedir?

En önemli şey şu; yılın 365 günü 'Çakallarla Dans' çekilse bile hepsinde oynarım. Çünkü beraber olmaktan çok keyif aldığımız, çok güzel anılar biriktirdiğimiz, sosyal hayatta da görüştüğümüz arkadaşlarımız, kardeşlerimizle birlikteyim. Her biri kendi alanında çok başarılı ve ünlü isimler olmasına rağmen bu sete geldiğinde hepsi ağabey-kardeş ilişkisiyle ve büyük bir disiplinle çalışıyor. Çekimler esnasında sette oluşturulan sinerji doğal olarak izleyicinin karşısına güzel bir film olarak çıkıyor.



Ayrı ayrı da başka başka filmlerde başrol oynayan oyuncuların 'Çakallarla Dans'ta bir araya gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu durum Murat Şeker'in başarısı. Film yapmak hikâye yaratmaktır. Bir filmin hikâyesinin çok güzel ve doğru olması gerekir. İzleyici bir filmdeki samimiyeti çok güzel anlar. Bence o samimiyeti aktarabilirseniz kimin oynadığının çok bir önemi olduğuna inanmıyorum. 'Çakallarla Dans'ın büyüsü Murat Şeker'in Ertem Eğilmez'in tadında saklı. Geçmişteki Türk filmlerine de baktığımız zaman hepsi tek başına başrol oynamış insanların beraberce takım olarak, aile olarak, mahalle olarak oynadıkları hikâyeleri hep çok sevdik, hâlâ çok seviyoruz, bundan sonra da çok seveceğiz. 'Çakallarla Dans' işte o çok sevdiğimiz kültürü yansıtıyor. 'Çakallarla Dans', Ertem Eğilmez kuşağını en iyi anlatan filmlerden biri. 'Çakallarla Dans', izleyiciye Ertem Eğilmez kuşağını yansıtıyor. Ve biz aslında anti kahramanız. Hepsi basiretsiz, başarısız insanların başları hep belaya giriyor ama özünde iyi insanlar. Ve toplumumuzda filmimizdeki karakterlere benzeyen o kadar çok kişi var ki. İnsanlar kendilerini karakterlerimize çok yakın buluyor.

'

ŞAHAN'IN RAKİBİ TURİST ÖMER BİZİM RAKİBİMİZ HABABAM SINIFI'

Hayır, filmimizin bir devamı olabileceğini konuşuyorduk, 'Yaparız' diye tahmin ediyorduk ama 5'inciye kadar gelmeyi hiç hayal bile etmiyordum.Bence bağımlılık yapıyor. 5'e kadar gelmemizin birinci nedeni hikâyenin samimiyeti ve tamamen bizden olması. İkinci nedense lafını esirgememesi.Bizde yalan yok. Dolayısıyla izleyici bunlardan dolayı filmimizi seviyor.Tarihin bir parçası olacağız ama bunu yaşarken anlayamıyoruz. Herhalde emeklilik çağlarında 'Vay be, biz ne yapmışız' diyeceğiz. Evet, gururumuzu okşuyor ama en çok üreten seri filmlerden biri olma bilinci henüz tam olarak sahip değiliz. Çünkü 'Nasılsa daha yaparız' gözüyle bakıyoruz. Şu an aktif rakibimiz Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' serisi ama bizim serimizin güzelliği de şu; biz çok oyunculu bir kadroyuz. Şahan, tek başına yapıyor. Onun rakibi 'Turist Ömer' bizim rakibimizse 'Hababam Sınıfı.'

Ne kadar devam ettirmeyi planladınız?

Seriye 2010'da başladık 2020'de bitirmek lazım. 6'ıncı film son olsun istiyorum.

6'ıncı filmde bitirmeyi neden istiyorsunuz?

Onu 2020'de anlatırım.

Şimdi anlatın, 2020'ye daha çok var...

Çok yok, iki yıl var.



İzleyici 6'dan sonra da isterse?

O zaman bu ekiple başka bir seri çıkartırız. Gerçi ben bunu 'Çakallarla Dans 2'den beri söylüyorum.

KİM KİMİ CANLANDIRIYOR?



Şevket Çoruh: Kayınço Gökhan

Murat Akkoyunlu: Del Piero Hikmet

Timur Acar: Köfte Necmi

İlker Ayrık: Servet

Hakan Bilgin: Berber Hüseyin

Didem Balçın: Fatma

Hande Katipoğlu: Tavşan Zeynep

HTDOKUN: Duygu Akağız - Berk Baysal

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ