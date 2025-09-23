Set kazası sonrası Tom Holland'ın çekimlere başlama zamanı belli oldu

Tom Holland, sette geçirdiği yaralanmalı kaza sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından, önümüzdeki hafta 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin çekimlerine devam edecek.

29 yaşındaki oyuncu, tedavisinin bitmesinin ardından bir hafta içinde aksiyon filminin setine dönecek. Karar, Sony yöneticilerinin, oyuncunun iyileşmesi ve geri dönüşü için bir plan oluşturmak üzere bir araya gelmesi sonrası alındı.

Kaynaklar, stüdyo yöneticilerinin Holland olmadan çekim yapmanın, prodüksiyonu bir hafta boyunca durdurmaktan daha zor olacağını düşündüğünü söyledi.,

Oyuncunun tedbirli davranarak bu haftayı dinlenmek için kullandığı öğrenilirken, verilen bu aranın 2026'da vizyona girmesi planlanan filmi etkilememesi bekleniyor.

Tom Holland, İngiltere'nin Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları'nda çekim yaparken düştükten sonra hafif bir beyin sarsıntısı geçirmişti.