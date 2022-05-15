Sevda Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜYLE BANA SALDIRDI"

Vücudundaki yara izlerinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan Demirel, yaptığı paylaşımda olayı anlattı.

50 yaşındaki ünlü isim, "Komşumuzun kendisi doğum yaptı. Yavrularına bakmak istedim, annelik içgüdüsüyle bana saldırdı. Ona asla kızmıyorum, o sadece yavrularını korumak istedi. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı". dedi.