Sevda Demirel: Kendime koruma tuttum

Sevda Demirel, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Demirel, basın mensupları ile ayaküstü sohbet ederek yıllar geçmesine rağmen Hane Ataizi ile tokat olayının kapanmamasından muzdarip olduğunu belirtti.

Eski manken, kendisini adım adım takip eden hanımefendinin kim olduğu sorulması üzerine "Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman bir destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" dedi.

Köpeğini bir an olsun yanından ayırmayan Sevda Demirel, daha sonra mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.