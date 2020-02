Senin için dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Delisin! Seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiç bir şey seni sevmek gibi değil... Seni o kadar çok özledim ki, sevgililer gününde yanında olup sana sarılmak için çıldırıyorum...

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep oradayım.