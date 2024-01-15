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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisinin üzerine kimyasal madde dökmüştü! Cezası belli oldu

        Avcılar'da sevgilisinin üzerine kimyasal madde dökerek yakan sanığa 20 yıl hapis

        Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız'ın cezası belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:08 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:09
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        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
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        Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        2021 yılında Avcılar'da meydana gelen olayda sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılamasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız getirilirken Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "PİŞMANIM BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

        Son sözü sorulan Mehmet Yıldız, "Yasemin zaten pavyonlarda çalışıyordu. Ben maddi ve manevi her zaman yanında olmaya çalışıyordum. Ben ona neredeyse düzenli olarak 40 bin, 50 bin TL gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Yasemin beni Ali Rıza Kurun diye birine tehdit ettirdi, benim ev adresimi vermiş. Olay günü Yasemin'le Ali Rıza'nın uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Yasemin'e sorduğumda bana benim engelli biri olduğumu ve artık paramın kalmadığını söyledi. Bana çakmak fırlattı, saldırdı. Ben de kapının yanındaki kombinin altında duran içinde su olduğunu sandığım tası fırlattım. İçinde yanıcı madde olduğunu bilmiyordum. Yasemin'in yandığını fark ettikten sonra peçeteyle yüzünü silmeye çalıştım. Sandalyeye oturtup elini yüzünü yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Ambulansı aradım. Pişmanım beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum"dedi.

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