Galatasaray'dan gol itirazı: İptal edildi! Galatasaray, Dries Mertens ile Kayserispor karşısında ikinci golü buldu. Atilla Karaoğlan, bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti

Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:01 facebook

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