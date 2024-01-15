Galatasaray'dan gol itirazı: İptal edildi!
Galatasaray, Dries Mertens ile Kayserispor karşısında ikinci golü buldu. Atilla Karaoğlan, bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti
Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta 28. dakikada Dries Mertens ile 2-0'ı buldu. Ceza sahasında topla buluşan Mertens, topu ağlara gönderdi.
Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.
Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, iptal kararında kaldı.
Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları bu karara tepki gösterdi. Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.