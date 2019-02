Trabzon'da, ilk günkü heyecanla eşlerinin elini tutan, "iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" sözüne sadık kalan çiftler, mutlu ve huzurlu evlilikleriyle örnek oluyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık yarım asırdır evli olan çiftler, ilerleyen yaşlarına rağmen bazen eşleri için yazdıkları şiirleri okuyor, bazen de kemençe çalarak evliliklerine renk katıyor.

Her günü özel gün gibi yaşayan çiftler, birlikte mutfak ve bahçe işleriyle uğraşmanın, kitap okumanın ve seyahat etmenin tadını çıkarıyor.

Eşine sevgisini yazdığı "Sen biricik varlığım, bolluk bereketimsin. Bu dünyada yaşadığımı anladım sevgilim seninle. Seni seviyorum." mısralarıyla anlatan 81 yaşındaki Niyazi Demirci, yaptığı açıklamada, eşi Habibe Demirci ile 49 yılı aşkın süredir mutlu bir evlilikleri olduğunu söyledi.

Demirci, uzun evliliğin sırrının "sevgi, saygı, hoşgörü, birbirine inanmak ve güvenmek" olduğunu dile getirerek, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve güveni birbirimizde bulduk ve beraberliğimizi 49 yıl sürdürdük. Dileriz ki daha nice uzun, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllarımız olsun. Herkesin de böyle uzun, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasını isteriz." ifadelerini kullandı.

Eşine sevgisini anlatan şiirler yazdığını da vurgulayan Demirci, "Beraberliğimizin bir anısı olarak eşime canıgönülden şiirler yazmaya çalıştım. Bunlar bir hatıra, anı ve iz bırakmış olacak. Benim gözümde eşim bütün güzelliklere, her şeyin en güzeline layıktır." dedi.

Habibe Demirci de evlilikte karşılıklı anlayışın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Eşimle ikimizin huyu birbirine çok benziyor. Bu bizim belki de evlilikteki sırrımız. Kindar değiliz, seveceniz, değil eşini karıncayı bile incitmeyen insanlarız." diye konuştu.

"ALLAH HERKESE BİZİM GİBİ EVLİLİKLER NASİP ETSİN"

Tayfun Sezeroğlu da eşi Suzan Sezeroğlu ile 41 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu anlatarak, hayat arkadaşının, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel bir insan olduğunu ifade etti.

Eşinin çok güler yüzlü, sabırlı ve becerikli olduğunu vurgulayan Sezeroğlu, "Allah herkese de bizim gibi evlilikler nasip etsin. Evlilikte sevgi ve saygı olacak, bunlar yemeğin tuzu, biberi gibi ama tahammül, sabır ve hoşgörü hep olacak. Bunlar çok önemli" şeklinde konuştu.

Suzan Sezeroğlu da evlilikte sorumluluğun önemine dikkati çekerek, "Bizim evde herkes sorumluluğunu bilir, herkes özgür. Hem beraber yaşıyoruz hem ayrı ayrı yaşıyoruz. Böyle bir hayatın içerisinde çok güzel zaman geçirdik, mutluyuz" dedi.

Eşinin kendisine sevgisini her zaman belli ettiğini aktaran Sezeroğlu, "Eşimin içi dışı birdir ve sevgisini hep belli eder. Sadece özel günlerde değil, özellikle nergis zamanı bana her hafta çiçek getirir. Bizim için her gün özeldir. Eşim aynı zamanda çok güler yüzlüdür. Onu ilk gördüğümde de beni cezbeden güler yüzü olmuştu" diye konuştu.

"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI SAYGI,SEVGİ VE KARŞILIKLI FEDAKARLIK"

Ertuğrul Albayrak da eşi Nurhan Albayrak ile 46 yıllık mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, bugüne kadar birbirlerine ters bir davranışta bulunmadıklarını anlattı.

Eşinin çok merhametli bir insan olduğunu dile getiren Albayrak, "Ben biraz sinirli olsam da o yumuşak huyludur. Mutlu evliliğin sırrı bana göre saygı ve sevginin yanı sıra karşılıklı fedakarlıktır. Eşimi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Nurhan Albayrak da eşi ile beraber vakit geçirmeyi, özel günleri kutlamayı ve seyahat etmeyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Gönüller genç ama bir yaştan sonra kalabalık yoruyor. O yüzden özel günleri artık daha sakin evde kutluyoruz. Birlikte seyahat etmeyi ama çok seviyoruz. Çanakkale'den Hatay'a kadar Türkiye'yi hemen hemen gezdik." dedi.

"BİZİM İÇİN HER GÜN ÖZEL GÜN"

Hasan Yüksel de 49 yıllık eşi Semiha Yüksel'in çok iyi bir insan olduğunu belirterek, sevgi, saygı ve hoşgörünün önemli olduğunu kaydetti.

Semiha Yüksel de eşi ile evliliklerinde yakaladıkları mutluluğu anlatırken, "Eşim her zaman saygısını ve sevgisini gösteren birisidir. Dürüst olması, çalışkan olması da en beğendim özelliğidir. Eşim çok kitap okur ve birlikte de sohbet eder, kitap okuruz. Bizim için her gün özeldir. Birlikte yemeğe gideriz, gezeriz, kültür ve sanatla ilgili gecelere gideriz. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.