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        Haberler Gündem Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı bitiş tarihi 2024

        Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı bitiş tarihi 2024

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şevval ayı tarihi duyuruldu. 10 Nisan'da başlayan Şevval ayı son günü merak ediliyor. Şevval ayında oruç tutmanın, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletli ve sevabı büyük olduğu bilinir. Peki Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı bitiş tarihi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:11
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        Şevval ayı tarihleri belli oldu. Hicri takvime göre yılın 10.ayı olan Şevval ayının biteceği tarih Mayıs ayı olarak görülüyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı bitiş tarihi 2024

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        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

        10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.

        ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

        Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

        Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

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        ŞEVVAL AYI NEDİR?

        Şevval Ayı, İslamî takvimin 10. ayıdır. Şevval, yukarı kalkmak, yükselmek, kaldırmak anlamlarındaki şevl kökünden türemiştir. Şevvâl kelimesi kamerî yılın Ramazan’dan sonra ve Zilkade ayından önce gelen 10. ayın adıdır.

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