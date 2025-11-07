Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu'ndan güzellik tüyoları

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, güzel görünmenin tüyolarını verdi. Miss Turkey Güzelleri, haftada 2 veya 3 gün spor yaptıklarını söyledi.

Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu

Şevval Şahin, ayrıca kısa bir süre önce binicilik eğitimi almaya başladığını söyledi. İlk kez ata binen Şahin "Gerçekten çok zor bir spormuş. İnsanın bacakları ağrıyor" dedi. Fit görüntüsünü spora borçlu olduğunu söyleyen Şevval Şahin, hayatı boyunca hiç diyet yapmadığını söyledi.

Buse İskenderoğlu ise sporu ihmal etmediğini belirtti. Özellikle kış aylarında spor yapmaktan keyif aldığını söyleyen İskenderoğlu, her şeyi yediğini ve protein ağırlıklı beslendiğini söyledi.

Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu’nun samimi açıklamaları pazar sabahı SHOW TV'nin sevilen programı 'Pazar Sürprizi'nde olacak.