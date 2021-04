"LÜTFEN KENDİNİZE DİKKAT EDİN"

30 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi veren Eda Ece, şunları söylemişti:

Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de Covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın 1-7 günü hiç de iyi değildim. Şu an çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim.

Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Neyse, hastalığım boyunca tek güldüğüm an bu filmi izlediğim andı. (The First Wives Club) O kadar çok seviyorum ve gülüyorum ki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gülmek bu hayattaki en güzel şey. Hasta olan herkesin biran önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum.