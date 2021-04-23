"BENİM ÇOK ATEŞİM OLDU"

Koronavirüs salgınını atlatan Eda Ece, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp, solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum" ifadelerini kullandı.

"İNSAN KORKUYOR"

Annesi ve babasının iki yıldır evden çıkmadığını söyleyen Ece, "Korkuyor tabii insan. 'Genciz, atlarız' falan diye ama annem ve babamı iki yıldır evden çıkarmıyoruz. Aşılarını da oldular, iyiler" şeklinde konuştu.