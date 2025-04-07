Seyhan Belediyesi'nden "iklim" sözleşmesi

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine katkı sunmak amacıyla Avrupa Komisyonu öncülüğünde başlatılan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (Global Covenant of Mayors-GCOM) imza attı.

Belediye Meclisi'nin verdiği yetkiyle sözleşmeyi imzalayan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sözleşmenin dünya kentlerini iklim kriziyle mücadelede ortak bir zeminde buluşturduğunu vurgulayarak, Seyhan'ın bu dayanışmanın parçası olduğunu ve adil, dirençli, sürdürülebilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sözleşmeyle birlikte Seyhan Belediyesi'nin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltmayı ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için somut adımlar atmayı taahhüt ettiğini belirten Tekin, "İlk iki yıl içerisinde hazırlanacak 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' doğrultusunda karbon salımını azaltan projeleri hayata geçirip, temiz enerjiye geçişi hızlandırarak iklim dostu kent politikalarını yaygınlaştıracağız" diye konuştu.