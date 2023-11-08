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İstanbul'da seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar İstanbul'da, D-100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeki K.E.'ye, seyir halindeki başka bir otomobilden defalarca ateş açıldı. Saldırıda yaralanan K.E., hastaneye kaldırıldı Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:40 facebook

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli sürücü otomobiliyle Avcılar istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın sürücüsünün kendisine selektör yaptığını fark etti.

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Kısa süre sonra sol şeride geçen otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından K.E. isimli sürücünün aracına defalarca kez ateş edildi. Yaralanan K.E., otomobilini durdurdu.