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Şeyma Subaşı'dan direk dansı

Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, bu kez direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Subaşı, gönderisine, "Nefret edenler için yeni videom var" notunu düştü

Şeyma Subaşı'dan direk dansı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı, direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, gönderisine, "Nefret edenler için yeni videom var" notunu düştü.

"HEPSİ SENİN"

Şeyma Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı dudak dudağa paylaşımına kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düşmüştü.

"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile yer aldığı bu karesini ise, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notuyla yayınlamıştı.

EMOJI'Lİ SANSÜR

Bir çocuk annesi olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin kucağında verdiği bu pozu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Mısırlı iş insanının eli kalçasında olan Subaşı'nın fotoğrafı emojiyle sansürlemesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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