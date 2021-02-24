Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinŞeyma Subaşı'nın saatinin üretimi durduruldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Şeyma Subaşı'nın saatinin üretimi durduruldu

Dünyanın en ünlü saat markalarından Patek Philippe'in başkanı Thierry Stern, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'ya Mısırlı sevgilisinin hediye ettiği 2 milyon 174 bin lira değerindeki 'Nautilus 5711' modelinin popülerliğinin markanın imajının önüne geçtiği için üretiminin durdurulduğunu açıkladı

Şeyma Subaşı'nın saatinin üretimi durduruldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Saat meraklıları şokta! Dünyanın en ünlü saat markalarından biri olan Patek Philippe, son dönemde saat meraklılarının en çok rağbet ettiği modellerinden biri olan 'Nautilus 5711'in üretiminin durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinin Şeyma Subaşı'ya hediye etmesiyle Türkiye'de de gündem olan Nautilus 5711'in üretiminin durdurulması gerektiğine 2019'dan beri aklında olduğunu belirten Patek Philippe Başkanı Thierry Stern, "Çünkü halihazırda çok sayıda 5711 üretmiştik ve talep artmaya devam ediyordu ama şunu da biliyordum ki, bu karar Nautilus gibi 'konuşan bir parça' için zor bir adım olacaktı" dedi.

Son iki yılda fiyatı yüzde 95 artarak ortalama 40 bin Euro'dan 82 bin Euro'ya yükselen Nautilus 5711 modelini fiyatı Şeyma Subaşı'nın kolundaki gibi mücevherlerle süslendiğinde 250 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor. Üretiminin durdurulduğunun açıklanmasının ardından saatin ikinci el fiyatının 120-150 bin Euro'ya kadar çıktığı söyleniyor.

Patek Philippe Başkanı Stern, müşterileri tarafından bu kadar çok talep edilen bir modeli üretmekten vazgeçmelerinin nedenini şöyle açıklıyor:

Öncelikle, tek bir modelin birdenbire koleksiyonumuzun yüzde 50 hatta daha fazlasını oluşturmasını ve Patek’in imajının üstüne çıkmasını istemiyorum. Geçmişte tek bir modelin çok sayıda örneğini ürettiğimiz oldu ve bunun yeniden olmasını istemedim. İkinci olarak, müşterilerimize karşı bir yükümlülüğümüz var: dünyadaki en güzel saatleri yapmak yeterli değil. Benim aynı zamanda bu saatlerin değerlerini koruduklarından emin olmam gerek ve nadirlik bunun anahtarlarından biridir. Patek’e yatırım yapan müşteriler için bu önemli. Ek olarak, bir modelin üretimini durdurduğumuzda, yeni bir model yaratma fırsatımız oluyor. Yerimizde duramayız, gelişip evrilmeli ve insanları etkilemeye devam etmeliyiz.

Bazı müşterilerinin halihazırda hala Nautilus 5711 için bekleme listesinde olduğunu ancak üretim durdurma kararı sonrası birçoğunun bu modele sahip olamayacağını belirten Thierry Stern, saatin ikinci el fiyatının yükselmesiyle ilgili de şunları söyledi:

Saatlerin spekülatörler tarafından alınıp üzerine kar konularak satılmasıyla savaşamayız. Kararımızın açıklanmasının ardından, Nautilus fiyatları gri piyasada daha da yükseldi. Ama zannediyorum ki bu oyunun bir parçası: aranan bir modeli pazardan çektiğinizde, paralel ticaret bu durumdan yararlanır. Bunu engellemeye çalışıyorum, ama ekibimle her şeyi kontrol edemem.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kenan Doğulu ile Mustafa Sandal'ın 'uzay' savaşı - Magazin haberleri
MAGAZİNPop yıldızlarının 'Uzay' savaşı
AŞK BİTTİ Mİ! Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya ayrıldı mı? Son dakika gelişme
MAGAZİNAşk bitti mi?
Son dakika: Sinan Akçıl'dan Işın Karaca'ya yanıt: Tadını çıkartın! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş!'
Yıldız Tilbe isyan etti: Allah onların ağızlarını bildiği gibi bıraksın! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Allah onların ağzını bildiği gibi bıraksın!'
Gözde Okur ile Agah Burak Serez evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncu evlendi
İrem Sak: Boş yaşıyoruz! - Magazin haberleri
MAGAZİN"Boş yaşıyoruz!"
SON DAKİKA YANGIN! Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi! Magazin haberleri
MAGAZİNÇılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
SON DAKİKA: Eda Gürkaynak Birkan Sokullu'dan çifti kıskandırdı! Magazin haberleri
MAGAZİNEda aşka geldi
Saadet Işıl Aksoy'un kızı Marisa Gürcan Kıraner 1 yaşında - Magazin haberleri
MAGAZİN'İyi ki beni seçtin kızım'
Son dakika: Sinan Akçıl Burcu Kıratlı 2. kez evlendi! Burcu Kıratlı hamile mi?
MAGAZİNİkinci kez evlendiler