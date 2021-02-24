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Saat meraklıları şokta! Dünyanın en ünlü saat markalarından biri olan Patek Philippe, son dönemde saat meraklılarının en çok rağbet ettiği modellerinden biri olan 'Nautilus 5711'in üretiminin durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinin Şeyma Subaşı'ya hediye etmesiyle Türkiye'de de gündem olan Nautilus 5711'in üretiminin durdurulması gerektiğine 2019'dan beri aklında olduğunu belirten Patek Philippe Başkanı Thierry Stern, "Çünkü halihazırda çok sayıda 5711 üretmiştik ve talep artmaya devam ediyordu ama şunu da biliyordum ki, bu karar Nautilus gibi 'konuşan bir parça' için zor bir adım olacaktı" dedi.

Son iki yılda fiyatı yüzde 95 artarak ortalama 40 bin Euro'dan 82 bin Euro'ya yükselen Nautilus 5711 modelini fiyatı Şeyma Subaşı'nın kolundaki gibi mücevherlerle süslendiğinde 250 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor. Üretiminin durdurulduğunun açıklanmasının ardından saatin ikinci el fiyatının 120-150 bin Euro'ya kadar çıktığı söyleniyor.

Patek Philippe Başkanı Stern, müşterileri tarafından bu kadar çok talep edilen bir modeli üretmekten vazgeçmelerinin nedenini şöyle açıklıyor:

Öncelikle, tek bir modelin birdenbire koleksiyonumuzun yüzde 50 hatta daha fazlasını oluşturmasını ve Patek’in imajının üstüne çıkmasını istemiyorum. Geçmişte tek bir modelin çok sayıda örneğini ürettiğimiz oldu ve bunun yeniden olmasını istemedim. İkinci olarak, müşterilerimize karşı bir yükümlülüğümüz var: dünyadaki en güzel saatleri yapmak yeterli değil. Benim aynı zamanda bu saatlerin değerlerini koruduklarından emin olmam gerek ve nadirlik bunun anahtarlarından biridir. Patek’e yatırım yapan müşteriler için bu önemli. Ek olarak, bir modelin üretimini durdurduğumuzda, yeni bir model yaratma fırsatımız oluyor. Yerimizde duramayız, gelişip evrilmeli ve insanları etkilemeye devam etmeliyiz.

Bazı müşterilerinin halihazırda hala Nautilus 5711 için bekleme listesinde olduğunu ancak üretim durdurma kararı sonrası birçoğunun bu modele sahip olamayacağını belirten Thierry Stern, saatin ikinci el fiyatının yükselmesiyle ilgili de şunları söyledi:

Saatlerin spekülatörler tarafından alınıp üzerine kar konularak satılmasıyla savaşamayız. Kararımızın açıklanmasının ardından, Nautilus fiyatları gri piyasada daha da yükseldi. Ama zannediyorum ki bu oyunun bir parçası: aranan bir modeli pazardan çektiğinizde, paralel ticaret bu durumdan yararlanır. Bunu engellemeye çalışıyorum, ama ekibimle her şeyi kontrol edemem.