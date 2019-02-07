Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia Türkiye'ye geliyor

Şeyma Subaşı, kızının Acun Ilıcalı'nın yanında olmasını fırsat bilip İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia'nın yanına gitmişti. Magazin gündeminden düşmeyen Subaşı ve Senia çifti sosyal medyada da oldukça aktif. Hatta Guido Senia'nın bir takipçisi Instagram hesabından ona 'İstanbul'a gel' teklifinde bulundu. Senia ise bu teklife 'evet' dedi ancak tek bir şartı var...