"SANA DELİ OLUYORUM"

Önceki gün Al Saloussi ile tekne pozlarını paylaşan Subaşı, gönderilerini, "Sen ve ben... Sana deli oluyorum. En zeki, en komik, en cömert, en kibar, en şirin, en havalı Meedo. Benim Meedo'm" notuyla yayınlamıştı.

Şeyma Subaşı, bir takipçisinin, "Ve zengin..." yorumuna ise, "Aynen, onu siz tamamlarsınız diye yazmamıştım" şeklinde bir yanıt vermişti.