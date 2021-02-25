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Sezar Aileleri Derneği Esed rejimi istihbaratçısına verilen cezayı memnuniyetle karşıladı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi hapishanelerinde yakınları alıkonulan ailelerin kurduğu Sezar Aileleri Derneği, rejim istihbaratçısı İyad Garib'e Almanya'da verilen 4,5 yıllık hapis cezasını yerinde buldu.

Sezar Aileleri Derneği Esed rejimi istihbaratçısına verilen cezayı memnuniyetle karşıladı
AA

Sezar Aileleri Derneği Başkanı Meryem Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime bağlı, sivillere karşı suç işleyen biri hakkında ilk kez ceza verildiğini söyledi.

Hallak, "Bu karar, Suriyelilerin tutuklanması, işkence görmesi ve öldürülmesinde parmağı olan herkese bir uyarı mesajıdır." dedi.

Esed rejiminin istihbarat görevlisi İyad Garib'in, otuzdan fazla kişinin tutuklanmasına ve işkence görmesine sebep olduğu için ceza aldığını anımsatan Hallak, "Derneğimiz, Alman yargısının aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladı. Garib'e ceza vermek, gözaltı merkezlerindeki sorumlular ve infazcılarına kadar tüm sistemi yargılamak anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Garib'in, 2018'de Almanya'ya geldikleri tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin'de yakalanmıştı.

Eyad el Garib'in, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 24 Şubat'ta 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı

Federal Başsavcılık, davayı, "insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendiriyor.

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