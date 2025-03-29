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        Haberler Magazin Sezen Aksu, Beren Saat ve Farah Zeynep Abdullah, açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden açıklama

        Sezen Aksu, Beren Saat ve Farah Zeynep Abdullah, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:40
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        Ünlü isimlerden açıklama
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        Sezen Aksu, resmi web sitesinden bir açıklamada bulundu.

        "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…" açıklamasını yaptı.

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        Beren Saat

        Oyuncu Beren Saat ise "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" mesajımı yayımladı.

        Farah Zeynep Abdullah

        Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise; CHP İletişim sayfasının Pikaçu ile ilgili yaptığı espriye tepki gösterdi.

        Oyuncu; "Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız" dedi.

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        #sezen aksu
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