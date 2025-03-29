Sezen Aksu, resmi web sitesinden bir açıklamada bulundu.

"Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…" açıklamasını yaptı.

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Beren Saat Oyuncu Beren Saat ise "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" mesajımı yayımladı.

Farah Zeynep Abdullah Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise; CHP İletişim sayfasının Pikaçu ile ilgili yaptığı espriye tepki gösterdi.