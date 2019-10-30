Sadece 2 adım kalmıştı...

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza, 16 Eylül'de, Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA TESPİT TUTUNAĞINA GÖRE YÜZDE 100 KUSURLU

Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu. Emniyetteki ifadesinde "Yayayı görmedim" diyen Vehbi B.'nin ölümüne neden olduğu Zambak'ın ise kusurunun bulunmadığı bildirildi. Kuralla uygun olarak karşıya geçen Zambak'a 11 metre 70 santimetrelik yolu tamamlamasına 1 metre 50 santimetre yani 2 adım kala traktörün çarptığı, yolu tamamladığı için de kusursuz olduğu anlatıldı.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Olayın ardından yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen serbest bırakılan Vehbi B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre tutuksuz sanık Vehbi B. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanacak. İddianamede de kaza tespit tutanağına göre sanığın cezalandırılması istenirken, Zambak Ailesi'nin avukatı Turan Aras, kazanın niteliği ve sonuçları değerlendirildiğinde sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

'YARGIDAN EMSAL BİR KARAR BEKLİYORUZ'

Sürücünün sorumsuzca hareket ettiğini ileri süren Aras, şöyle dedi:

"Traktörü kullanan kişinin sorumsuz, kasta yakın bir taksirle, önüne bakmadan araç kullanması, yanına da tehlikeli boyutlarda, iki kişiyi alarak onlarla sohbet etmesi sonucu kaza gerçekleşmiştir. Daha sonra savcı, olayı değerlendirdiğinde sanığın tutuklanması talebiyle mahkemeye göndermiştir. Yüzde 100 kusurlu olan bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması olağan bir durum değildir. Savcı, bu karara itiraz etmesine rağmen, mahkeme bu kişiyi ısrarla tutuklamamıştır. Hukuken, yüzde 100 kusurlu olan bir suçlunun elini kolunu sallayarak dolaşması, bir baş sağlığı dileğinde bile bulunmaması aileyi son derece üzmüştür. Sezen'in ölümünden dolayı annesi, babası ve kardeşi büyük travma geçirmiştir. Bize göre bilinçli taksirin bütün koşulları vardır. Kasta yakın bir ihmal söz konusu. Kamu vicdanı adına tutuklanması gerekirken, serbest kalması üzücüdür. İnanıyoruz ki adalet bu gerçeği ortaya çıkaracaktır. İddianamede 'taksirle ölüme neden olma'dan dava açıldı ama bize göre bu eksiktir. Bilinçli taksirin tüm koşullarının oluştuğunu düşünüyoruz. Sürücü 'Görmedim' diyor. Görmemesi normaldir. Çünkü önüne bakmayan, yanındakilerle sohbet ederek sorumsuzca yoluna devam eden sürücü Sezen'i görmeyip ölümüne neden olmuştur. Trafikteki bu terörün son bulması adına biz yargıdan emsal bir karar bekliyoruz."

PROBİYOTİK YOĞURT PROJESİNİ HAZIRLAYAN SEZEN, BİRİNCİLİKLE MEZUN OLMUŞTU

Öte yandan, Süt Teknolojisi Bölümü'nden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın mezuniyet töreninde kep attığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı mutlu anları görüntülere yansıyan ve başarılarıyla takdir toplayan Zambak, Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verip, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştı. Aynı zamanda, bir dönem Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Genç ZMO Başkanlığı görevini de yapan Zambak'ın, insan sağlığı açısından daha faydalı bir yoğurt üretiminin imkanını araştırdığı ve bunun laboratuvar çalışmasını yapmak için okuluna giderken kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Davası görülmesine Aralık ayında İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.