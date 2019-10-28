Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni dereceyle bitiren Sezen Zambak (23),16 Eylül 2019 tarihinde çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın üniversitedeki ölümüne ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORDU

İHA'da yer alan habere göre görüntülerde, genç kızın karşıdan karşıya geçerken traktörün altında kaldığı ve feci şekilde can verdiği yer aldı. Yine görüntülere şoför ve yanındakilerin, feci kaza sonrası aşağıya inerek sağlık görevlilerine ve emniyete durumu bildirdiği yansıdı.

TRAKTÖR ŞOFÖRÜ SERBEST KALDI

İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada “Taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanan traktör şoförü Vehbi B. ise ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı.