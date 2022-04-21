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SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaptı

Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) ekindeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nde yer alan pandemi bakım hizmeti kaldırıldı

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaptı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaptı
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AA

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Covid-19'un başlamasından sonra 4 Nisan 2020'de SUT düzenlemesiyle geri ödemeye alınan serviste ve yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalara verilen pandemi bakım hizmetleri, salgının etkisinin azalması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile alınan önlemlerde yapılan düzenlemeler sonucu SUT ekindeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nden kaldırıldı.

Ayrıca Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi'ndeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımı için geçerli olan pandemi bakım hizmeti de işlem satırından çıkarıldı.

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