Shakhtar Donetsk - Olimpik Donetsk maçı istatistikleri

Ukrayna Kupa 1/8 Finaller maçında Shakhtar Donetsk ile Olimpik Donetsk, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Shakhtar Donetsk son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Olimpik Donetsk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 505 kodlu maçı oynayanlar; Shakhtar Donetsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Olimpik Donetsk galibiyet oranı 0.00.

Shakhtar Donetsk son haftadaki Karpaty Lviv müsabasında 0-3 kazandı.

Olimpik Donetsk ise Illichivets Mariupol maçında 1-0 yenildi.

Shakhtar Donetsk, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Olimpik Donetsk, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpik Donetsk 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ