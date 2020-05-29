En son 2017’de El Dorado adlı albümünü çıkaran dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, hayranlarının yeni albüm talebine sessiz kalmadı ve müjdeli haberi verdi.

43 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni bir albüm hazırlığında olduğunu duyurdu. Shakira, hayranlarına hitaben, “Tweet’lerinizi okudum patronlar. İş üstündeyim!” mesajını paylaştı.

En son Jennifer Lopez ile birlikte Super Bowl devre arası şovunu gerçekleştiren Shakira, karantina dönemini eğitim için bir fırsata çevirmişti.

Virüs salgını nedeniyle kendini evinde ailesiyle birlikte izole eden ünlü şarkıcı Shakira, çocuklar uyuduktan sonra kalan zamanını eğitime ayırarak diploma almayı başarmıştı.