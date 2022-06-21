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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Shakira, Gerard Pique'nin peşini bırakmıyor!

Gerard Pique ile 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayıran Shakira'nın, ünlü futbolcunun gece hayatını gözetlemesi için dedektif tuttuğu iddia edildi. Ancak casusların Shakira'ya ihanet ettiği öne sürüldü

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  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı Shakira, "ihanet" iddiasıyla yollarını ayırmıştı.

    Kolombiyalı şarkıcının, sevgilisini suçüstü yakaladığı, Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu belirtilmişti.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    DEDEKTİF TUTMUŞ! 

    45 yaşındaki şarkıcının, eski hayat arkadaşı Pique'yi gözetlemek için ilginç bir yola başvurduğu ileri sürüldü. Shakira'nın, Gerard Pique'nin gece hayatını takip etmesi için birkaç dedektif tuttuğu ancak casusların ünlü yıldıza ihanet ettiği iddia edildi.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "BİLGİ SIZDIRILDI"

    İspanyol basınına göre; Pique'nin iddia edilen sadakatsizliği hakkında medyaya bilgi sızdırıldığı da öne sürüldü. Shakira cephesinden geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklamayı yayınlansa da son bilgilere göre; çift arasında normalde bir fikir birliği olmayacaktı.

    BİR ARAYA GELECEKLER

    Pique'nin kamuoyundaki imajını zedelediği için eski eşinin çevresinden rahatsız olduğu ve ikilinin aralarındaki gerilimi azaltmak için yakın zamanda bir araya geleceği konuşuluyor.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    ÇOCUKLARININ ETKİLENMESİNİ İSTEMİYORLAR

    Yaşananlardan dolayı iki çocuğunun da etkilenmesini istemeyen Shakira'nın İspanya'dan ayrılıp, Miami'de yeni bir hayat kurmayı planladığı öğrenildi.

    Pique ise son birkaç haftadır yalnız başına küçük bir dairede yaşıyor.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "PİŞMANIZ"

    Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak, ayrılık açıklaması yayınlamıştı.

    Söz konusu paylaşımda, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Öte yandan sosyal medyada ünlü futbolcunun Shakira'yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi'nin annesi olduğu ileri sürülmüştü. Ancak kısa süre sonra bu söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "ARTIK KONUŞMAK İSTİYORUM!"

    Çiftin olaylı ayrılığı sonrası Brezilyalı model Suzy Cortez'den de çarpıcı itiraflar gelmişti.

    El Diario NY'a konuşan Cortez, "Bu zamana kadar Shakira'ya saygımdan ötürü sustum ama artık konuşmak istiyorum. Pique, bana mesaj atan birçok Barcelona futbolcusundan biriydi." demişti.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "SHAKIRA YAŞANANLARI HAK ETMEDİ"

    Suzy Cortez, "Shakira bu yaşananları hak etmedi. Brezilya'ya döndüğümde bana Avrupa'ya ne zaman döneceğimi soran mesajlar atıyordu." şeklinde konuşmuştu.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "ATTIĞI MESAJLARI HER GÜN SİLİYORDU"

    Cortez, son olarak, "Attığı mesajları her gün siliyordu. Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskandığını söylüyordu." ifadelerini kullanmıştı.
  • PEŞİNİ BIRAKMIYOR... Shakira, aldatıldıktan sonra Gerard Pique için dedektif tutmuş! - Dünyadan Magazin Haberleri

    ŞAŞIRTAN HAMLE

    Ünlü şarkıcı, 'ihanet' söylentilerinin ardından oyuncu Chris Evans'ı Instagram'da takibe almıştı. Evans da Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince 'aşk' dedikoduları hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak dünyaca ünlü şarkıcı, Evans sonrası da durmamış ve birçok erkek ünlüyü takip etmişti.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Instagram

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