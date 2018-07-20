Shanghai East Asia - Guangzhou maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shanghai East Asia ile Guangzhou, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Shanghai East Asia 24 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Guangzhou 21 puanda ve 4. sırada. Shanghai East Asia, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guangzhou son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 214. İddaa'da Shanghai East Asia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Guangzhou kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shanghai East Asia son haftadaki Guangzhou müsabasında 5-1 yenildi.

Guangzhou ise Shanghai East Asia maçında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shanghai East Asia, 16 gol attı ve 4 gol yedi.

Guangzhou, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Guangzhou, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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