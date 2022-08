Disney+' ın heyecanla beklenen dizisi She - Hulk: Attorney At Low 17 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıktı. Bilim kurgu, komedi, aksiyon ve macera türlerinden oluşan dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor. Marvel Film'in bir parçası olan dizi oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çekti. Peki, She-Hulk: Attorney at Law dizisi konusu nedir? She Hulk oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte haberimizin ayrıntıları...