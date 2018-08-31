Sheffield United - Aston Villa maçı rakamları

Sheffield United ve Aston Villa, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Sheffield United 9 puanla 7. sırada, Aston Villa 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Sheffield United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aston Villa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 372 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sheffield United kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Aston Villa sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Sheffield United son hafta oynanan Bristol City maçında 2-3 kazandı.
Aston Villa, Millwall karşılaşmaında 1-0 yenildi.
Sheffield United, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.
Aston Villa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aston Villa, 4 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ