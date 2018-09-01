Shenzhen Ruby - Hangzhou Lucheng maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Shenzhen Ruby ile Hangzhou Lucheng, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Shenzhen Ruby 37 puanla 3. sırada, Hangzhou Lucheng 37 puanla 2. sırada bulunuyor. Shenzhen Ruby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hangzhou Lucheng son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 601 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Ruby kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hangzhou Lucheng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shenzhen Ruby son haftadaki Nanchang Bayi müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Hangzhou Lucheng, Shaanxi Chanba karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Shenzhen Ruby, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 15 gol yedi.

Hangzhou Lucheng, dış sahada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hangzhou Lucheng 21 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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