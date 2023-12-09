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        Haberler Televizyon Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Arak'tan yeni tanıtım

        Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Arak'tan yeni tanıtım

        Show TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi 'Arak'ın yeni tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:41
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        'Arak'tan yeni tanıtım
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        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak.

        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı Arak’ın kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

        'Arak' 21 Aralık Perşembe saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

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        #Arak
        #show tv
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