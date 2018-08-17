Shrewsbury Town - Blackpool düellosu

Shrewsbury Town ve Blackpool, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Shrewsbury Town son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Blackpool, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 305 kodlu maçı oynayanlar; Shrewsbury Town galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Blackpool galibiyet oranı 3.10. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Shrewsbury Town son hafta oynanan Milton Keynes Dons maçında 0-1 yenildi.

Blackpool ise Rotherham United maçında 1-0 yenildi.

Shrewsbury Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shrewsbury Town, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Blackpool, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blackpool 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ