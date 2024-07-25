"Sıcak hava, beyin kanaması riskini artırıyor"

Beyin kanaması; beyindeki kan damarlarının yırtılması sonucu, kanın beyin dokusuna sızmasıyla meydana gelen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum, beyinde basınç artışına ve beyin hücrelerinin zarar görmesine yol açar. Beyin kanaması, felç, konuşma bozuklukları, hafıza kaybı ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

BEYİN KANAMASI, ERKEN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Nöroloji Bölümü’nden Dr. Oğuzhan Onultan, beyin kanamasında erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyledi: Dr. Onultan, “Beyin kanamasında erken müdahale hayati önem taşır. Beyin kanaması, erken teşhis ve müdahale ile kontrol altına alınabilir. Obezite ve yüksek tansiyon gibi risk faktörlerine sahip kişilerin, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekir. Belirtilerin fark edilmesi ve acil tıbbi yardım alınması, hastanın hayatta kalma ve iyileşme şansını büyük ölçüde artırır. Baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, kol veya bacakta ani güçsüzlük gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

REKLAM Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, beyin kanaması riskini azaltmak için alınabilecek tedbirleri ise şöyle sıraladı: “Tansiyon kontrolü: Yüksek tansiyon, beyin kanamasının en yaygın nedenlerinden biridir. Düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürmeli ve kontrol altında tutmalısınız. Sağlıklı beslenme ve egzersiz: Obezite, yüksek tansiyona yol açarak beyin kanaması riskini artırır. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda dikkatli olmak: Sıcak hava, vücutta su kaybına veya tansiyon yükselmesine neden olabilir. Sıcak havalarda bol su içmek ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.