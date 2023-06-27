1. ÖNCE ELLERİNİZİ SOĞUTUN, YÜZÜNÜZÜ DEĞİL!

Sıcak hissediyorsanız ve birisi size bir yelpaze sunuyorsa, muhtemelen önce yüzünüzü serinletmeye çalışacaksınız. Ancak Tipton'a göre bu, vücut ısınızı düşürmenin en hızlı yolu olmaktan çok uzak.

Tipton, "Elbette, yüzünüze çarpan tüm o esinti oradaki soğuk algılayıcıları simüle edecek ve bu size çok güçlü bir rahatlık hissi verecektir. Ama aslında, ısıyı vücudunuzdan çıkarmayacak." diyor.

Bunun yerine, daha iyi bir soğutma stratejisi, ellerinizi 15 ila 20 dakika soğuk suda bekletmektir. Tipton "Ellerinizin kütle alanına göre yüksek bir yüzey alanı var. Sıcak olduğunuzda içlerinde çok fazla kan akıyor. Çekirdek sıcaklığınız yüksekse, vücudunuz ısıyı kaybetmek için ekstremitelere kan gönderir." diye açıklıyor.

"Ellerinizi soğuk suya daldırmak o kadar hoş hissettirmeyecek ama sizi buz banyosundan bile çok daha hızlı soğutacak! Sizi daha havalı hissettiren şeyler ile sizi gerçekten daha havalı yapan şeyler arasında bir ayrım yapmak çok önemli."