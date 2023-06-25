Ölümden önceki son anlarda neler olur?

NE ZAMAN HOŞÇAKAL DEMELİ?

Her deneyimin farklı olacağını kabul eden Dr. Kerr, "Hayatta çok az şey veda etmek kadar zor. Ölmekte olan hastanın benzersizliği ve o kişiyle olan özel ilişkiniz göz önüne alındığında, bu konuşmalara yaklaşmanın tek bir yolu yok. Bu nedenle, kişinin neyle rahat ettiğine dair bir fikir sahibi olmak önemli ve kesinliği kabul etmemeyi tercih edenler var." diyor. Esasen Dr. Kerr, sevdiklerini son anlarında kontrolü hastanın almasına izin vermeye teşvik ediyor.

Ek olarak, Dr. Kerr sevdiklerini vedalaşmaya tekil bir an yerine devam eden bir süreç olarak bakmaya teşvik ediyor. "Bu son günler çok değerli ve paylaşılan aşk için minnettarlığı ifade etme zamanı" diyor. "Ölmek tecrit edicidir ve anlamlı iletişim yalnızca ölmekte olana zarafet ve haysiyet getirmekle kalmaz, aynı zamanda yönetilen yaşam için onay sağlar."