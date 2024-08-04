Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün sıcaklıkların batı ve iç bölgelerde normallerin 3-5 derece üzerinde olacağı belirtildi. Öte yandan tahminlere göre sadece 3 bölgedeki sınırlı noktalarda sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edildi.
Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü.
SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR
Hava sıcaklıklarının da batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda da normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Fotoğraf: AA