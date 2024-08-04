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        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün sıcaklıkların batı ve iç bölgelerde normallerin 3-5 derece üzerinde olacağı belirtildi. Öte yandan tahminlere göre sadece 3 bölgedeki sınırlı noktalarda sağanak yağış bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:29
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        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edildi.

        Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

        Hava sıcaklıklarının da batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda da normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Fotoğraf: AA

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