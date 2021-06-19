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Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emrah Sırrı adlı vatandaş, yol kenarında bitkin halde bulduğu kertenkeleye kapakta su verdi

Sıcakta bitkin düşen kertenkeleye kapakta böyle su içirdi
İHA

Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aşırı sıcaklıklar hayvanların bitkin düşmesine neden oluyor.

Sıcaklıklar nedeniyle yol kenarında bitkin halde gördüğü kertenkeleye yaklaşan Emrah Sırrı isimli vatandaş, kertenkeleye kapaktan su verdi.

Kertenkeleye su içirme anını kameraya alan Sırrı, ’’Arkadaşım ile gezdiğimiz esnada yolun kenarında, sıcak havadan dolayı bitkin halde bir kertenkele gördüm. Hemen yaklaştım elimde su şişesi vardı. Bende kapağına biraz doldurup, verdim. Kertenkeleye yaklaştırdığımda hepsini içti. Su içtikten sonra kendine gelen kertenkele hızla bir şekilde uzaklaştı. Bu durum beni çok mutlu etti. Arkadaşım Yunus da o anı kameraya çekti. Tek isteğim insanların doğada ki hayvanlar konusunda hassas olmalarıdır" dedi.

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