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Kayseri’de 5 yıllık eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk eden E.B. önce annesine sığındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, annesinin kabul etmediği E.B. adlı genç kadın, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Polis tarafından kadın sığınma evine götürülen E.B., eşi ve babası kendisini sık sık aradığı için çareyi şehri terk etmekte buldu. Kayseri’den Trabzon'a gelen E.B., bir arkadaşının evine sığındı.

EŞİNİ BULMAK İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Evden kaçan eşini bulmak için kayınpederiyle birlikte hareket eden F.B., polise giderek kayıp ilanı verdi. Eşinden şiddet gördüğü için evi terk eden E.B., kayıp ihbarı üzerine ortaya çıktı. E.B. savcılığa giderek, şiddet gördüğü için kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi. Eşi F.B. ile boşanma aşamasında olduğunu belirten E.B. daha önce koruma kararı olmasına rağmen eşinin bunu kararı ihlal ettiği belirterek, can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Babasına ve eşine karşı koruma talebinde bulunan E.B., babasından ve eşinden şikayetçi oldu. Koruma altına alınan kadının şikayet ettiği eşi ve babasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.