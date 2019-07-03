Sigaranın zararları sayılamayacak kadar çok. 4800'den fazla farklı madde içeren sigara dumanı, sadece sigarayı içen kişiyi değil; dumana maruz kalan kişiyi de etkiliyor.

5 KİŞİDEN 1'İ BUNUN FARKINDA

Uzmanlar, akciğerler kadar gözleri de olumsuz etkileyen ve görme kaybı riskini artıran sigaraya karşı uyarıyor.

İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB)'nden yapılan açıklamaya göre; sigara içenlerde görme kaybı riski, içmeyenlere göre iki kat daha fazla. Bunun sebebi ise, tütünden çıkan dumanın gözleri olumsuz etkilemesi.

Optometri Derneği'nin anketine göre; sigara içmek ve görme kaybı arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da, ülkede sadece 5 kişiden 1'i bunun farkında.

SİGARA DUMANINDAKİ ZEHİRLİ KİMYASALLAR GÖZE ZARAR VERİYOR

Kurşun ve bakır gibi ağır metaller, göz bebeklerinin arkasındaki şeffaf tabakada, göz merceğinde toplanıyor. Bu da ışık demetini gözün odağına taşıyor ve merceğin puslu görünmesinin sebebi katarakta neden olabiliyor.

Sigara içmek, diyabetten kaynaklı görme bozukluklarını da, gözün retinasını arkasındaki kan damarlarına zarar vererek daha da kötüleştirebiliyor.

Uzmanlara göre, sigara içenlerde yaşa bağlı "makula dejenerasyonu" (sarı nokta hastalığı) geçirme riski de üç kat fazla. Makula dejenerasyonu, kişinin merkezi görüşüne zarar verip detayları ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Sigara içenlerde ayrıca, içmeyenlere kıyasla ani görme kaybı riski 16 kat fazla. Bu da göze kan akışının bloke olduğu optik nöropati kaynaklı bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor.

Optometri Derneği'nin danışmanlarından optometri uzmanı Aishah Fazlanie, "İnsanlar sigara içmek ile kanser arasındaki bağı biliyor ama birçok sigara içmenin gözleri de etkilediğinin farkında değil. Sigara içmek yaşa bağlı makuler dejenerasyon gibi görme kaybı riskini artırıyor. Bu da sigarayı bırakmak için önemli bir sebep" diye konuştu.