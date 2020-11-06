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Sigara yasağı olan iller hangileri? 9 ilde sokakta sigara içme yasağı!

Sigara yasağı korona virüs salgını kapsamında belli illerde uygulanmaya başlandı. Korona virüs artarak yayılımını sürdürmeye devam ediyor. Sigara içmek için kamuya açık alanlarda maskelerini indiren vatandaşlar yayılma riskini artıyor. Bu kapsamda 9 ilde sigara yasağı getirildi. Peki sigara yasağı olan iller hangileri? İşte detaylar...

Sigara yasağı olan iller hangileri? 9 ilde sokakta sigara içme yasağı!

Korona virüs salgınınde tehlike her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakam Fahrettin Koca, Twitter'dan, "Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hijyene önem verin. Maske kullarım" dedi. Sigara yasağı olan iller, Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda pek çok valilik tarafından açıklandı. Sokakta sigara içilmesi suretiyle maskelerin indirilmesinin önüne geçen uygulama, şu an için 9 ilde faaliyette yer alıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar, Emniyet personellerinde yürütülüyor. Peki, sigara yasağı olan iller hangileri? İşte, o yasak hakkında detaylı bilgiler...

SİGARA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi.

"MASKE ÇIKARMANIN BAHANESİ"

Muş'ta sokakta, park-bahçelerde dolaşma kültürünün yaygın olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Sigara için vatandaşlarımız, sigara içmeyi bir hak olarak görerek maskeyi indiriyorlar. Bunu engellemeye matuf bir karar. Ana caddelerimizde yoğun insan trafiği var. Geç saatlere kadar vatandaşlarımız geziyorlar. Maske kullanmaya insanlarımız alıştılar; sosyal mesafeye alıştılar ancak arada sigara içen vatandaşlarımız bu kuralları ihlal ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bu kararı aldık" dedi.

"YASAK DEĞİL, VESİLE"

Amaçlarının sigara yasağı koymak olmadığını, virüsün bulaşmasını engellemek olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Aslında vesile kılıyoruz. Farkındalık oluşturmaya yönelik bir karar. Zaten maske takmadığı zaman cezai müeyyide uygulanıyor" dedi. Sigara içtiği için vatandaşa ceza kesilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

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