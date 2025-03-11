Bir sigara grubuna daha zam geldi! Mart 2025 hangi sigara gruplarına zam yapıldı?
Sigaraya arka arkaya zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar daha önce Philip Morris, JTI, Esse ve BAT gruplarına zam yapıldığın duyurmuştu. Son yapılan bir açıklamaya göre, Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. Sigaraya gelen peş peşe zamlardan sonra, "Sigara fiyatları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı kaç TL?" araştırması başladı. İşte, 11 Mart 2025 zamlı sigara fiyatları...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar daha önce zam yapılan sigara gruplarını duyurmuştu. Son yapılan açıklamaya göre; Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. Peş peşe gelen zamlar sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, sigara gruplarına ne kadar am geldi, en yüksek ve en düşük sigara fiyatı kaç TL oldu?
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
Teke Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 11 Mart'ta bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı. Buna göre; Imperial Tobacco grubuna da zam geldi.
SİGARAYA PEŞ PEŞE ZAM YAPILDI
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara gruplarına yapılan peş peşe zam haberlerini paylaştı. Buna göre birçok sigara grubuna zam yapıldı.
SİGARA GRUPLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris, JTI, Esse ve BAT gruplarına 8 lira ile 10 lira arasında zam yapıldığını duyurmuştu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Gelen zamla birlikte Esse sigara grubunda en ucuz sigara 70 TL olurken, en pahalı sigara 90 TL oldu.
Bat sigara grubuna gelen zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 75 TL olurken, en pahalı sigara 91 lira oldu.
Zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara 89 TL oldu.
Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL oldu.