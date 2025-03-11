EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Gelen zamla birlikte Esse sigara grubunda en ucuz sigara 70 TL olurken, en pahalı sigara 90 TL oldu.

Bat sigara grubuna gelen zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 75 TL olurken, en pahalı sigara 91 lira oldu.

Zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara 89 TL oldu.

Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL oldu.