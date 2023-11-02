SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Sigara zammı son dakika… Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...