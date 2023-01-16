Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara fiyatlarına indirim geldi! İndirim sonrası en yüksek sigara fiyatı

Zam haberleriyle sık sık gündeme gelen sigara fiyatları bu defa indirim haberiyle gündeme geldi. Yılbaşında gelen 4 lira zammın ardından fiyatlarda bir ay geçmeden indirime gidildi. İşte sigara fiyatlarına yapılan indirimin detayları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SİGARAYA İNDİRİM! Son dakika 2023 Ocak ayında sigara fiyatlarına önce zam sonra indirim geldi! İşte en düşük sigara fiyatları

    Sigara fiyatları üst üste gelen zam haberleri sonrası şimdi de gelen indirim haberleriyle birlikte gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi yılbaşında sigara fiyatlarına 4 lira zam gelmişti. Zammın üzerinden bir ay geçmeden önce bir gruba ardından da tüm gruplara indirim geldi. İşte indirim sonrası en yüksek sigara fiyatı...
  • SİGARAYA İNDİRİM! Son dakika 2023 Ocak ayında sigara fiyatlarına önce zam sonra indirim geldi! İşte en düşük sigara fiyatları

     

     5 OCAK'TA SİGARAYA ZAM GELMİŞTİ!

    5 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris, BAT ve JTI sigara grubuna 4 lira zam geldi. 
  • SİGARAYA İNDİRİM! Son dakika 2023 Ocak ayında sigara fiyatlarına önce zam sonra indirim geldi! İşte en düşük sigara fiyatları

    12 OCAK'TA BİR GRUBA İNDİRİM GELDİ!

    Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre bir grupta 1 TL geri çekildi. 

     

     
  • SİGARAYA İNDİRİM! Son dakika 2023 Ocak ayında sigara fiyatlarına önce zam sonra indirim geldi! İşte en düşük sigara fiyatları

    Aybaş'ın 12 Ocak günü yayınladığı açıklaması şu şekilde; "JTI FİRMASI YARINDAN (13 Ocak) İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ"
  • SİGARAYA İNDİRİM! Son dakika 2023 Ocak ayında sigara fiyatlarına önce zam sonra indirim geldi! İşte en düşük sigara fiyatları

    16 Ocak itibarıyla da BAT ve Philip Morris grubu sigralarına 1 lira indirim geldi. Böyelikle yılbaşında yapılan zam 1 lira indirilmiş oldu. 

     
  • SİGARAYA İNDİRİM! Son dakika 2023 Ocak ayında sigara fiyatlarına önce zam sonra indirim geldi! İşte en düşük sigara fiyatları

    Son indirim sonrası en yüksek sigara fiyatı ise 37 lira ile Phlip Morris gurubunda yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.