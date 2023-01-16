Sigara fiyatları üst üste gelen zam haberleri sonrası şimdi de gelen indirim haberleriyle birlikte gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi yılbaşında sigara fiyatlarına 4 lira zam gelmişti. Zammın üzerinden bir ay geçmeden önce bir gruba ardından da tüm gruplara indirim geldi. İşte indirim sonrası en yüksek sigara fiyatı...