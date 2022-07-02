Sigara zammı son dakika... "Sigaraya zam geldi mi?", günün en çok arananları arasında bulunuyor. Yeni yılın 2. yarısına girilmesiyle beraber sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından güncel sigara fiyatları ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, son gelişmeler...