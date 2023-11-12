Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

SİİRT'teMİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezindeki Afetevler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, dere yatağında toprağa gömülü 2 kalaşnikof, 2 şarjör, 105 fişek ele geçirildi.

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