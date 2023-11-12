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        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

        SİİRT'teMİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:30
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        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
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        SİİRT'teMİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

        MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezindeki Afetevler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, dere yatağında toprağa gömülü 2 kalaşnikof, 2 şarjör, 105 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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