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        Siirt'te enerji şirketine ait kamyonet devrildi: 3 yaralı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde enerji şirketine ait kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:05
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        Siirt'te enerji şirketine ait kamyonet devrildi: 3 yaralı
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde enerji şirketine ait kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Yukarı Bağcılar köyü mevkisinde meydana geldi. Veysel Aydın idaresindeki 34 EBH 340 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki enerji şirketi çalışanları Mustafa Toprak ve Refik Kahraman yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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