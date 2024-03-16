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        Tescilli Pervari balında üretim ve kalitenin artması için akademik çalışma yapılıyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Üniversitesi bünyesindeki Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, tescilli Pervari balının üretiminde arıcıların karşılaştıkları sorunlara bilimsel çözümler sunmak, bal ve arı ürünlerinin ekonomik değerini yükseltmek için çeşitli araştırmalar yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:43
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        Tescilli Pervari balında üretim ve kalitenin artması için akademik çalışma yapılıyor
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Üniversitesi bünyesindeki Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, tescilli Pervari balının üretiminde arıcıların karşılaştıkları sorunlara bilimsel çözümler sunmak, bal ve arı ürünlerinin ekonomik değerini yükseltmek için çeşitli araştırmalar yürütüyor.

        Merkezin müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Şengül, AA muhabirine, coğrafi işaret olarak tescillenen Pervari balının üretiminin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Üniversite bünyesindeki merkezde bal ve propolisin kimyasal bileşenleri ve kalite parametrelerine ilişkin analizler yapıldığını dile getiren Şengül, arı ürünlerinin son yıllarda üreticiler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

        Tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşmış üniversitenin bilimsel araştırmaların yanı sıra bölgesel kalkınmayı destekleme misyonuyla hareket ettiğine dikkati çeken Şengül, şöyle konuştu:

        ​​​​​​​"Yörede nüfusun büyük bir kısmının geçim kaynağı olan arıcılığın geliştirilmesi önemli hedeflerimiz arasında. Arıcılık hem ekosistemimiz için hem sağlık açısından sayısız değere ve faydaya sahip ancak son zamanlarda arıcılarımız bir sürü zorlukla karşı karşıya. Bunların başında hastalık ve zararlılar geliyor. Ayrıca pazarlama konusunda da zorluk yaşıyorlar. Siirt'te üretilen bal ve katma değeri yüksek diğer arı ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak adına üreticilerimize hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda danışmanlık yapıyoruz."

        Şengül, Pervari'de arıcılık faaliyetinin 2000 ile 2500 rakımlarda endemik bitki türlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapıldığını ifade ederek, "Bu bölgede üretilen arı ürünleri çok kaliteli. Bunu analizlerle ortaya koyabiliyoruz. Son yapılan analizde Pervari Çekimare Yaylası'nda üretilen balın prolin değeri 1200'lerde çıktı. Prolin, baldaki proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri olup balın saflık derecesini gösteren en önemli aminoasittir. Ayrıca, polen ve propolis gibi değerli arı ürünleri de bölgemizde üretilmekte. Üniversite yerleşkesinde ve Pervari bölgesi olmak üzere iki farklı noktada uygulama alanı oluşturduk." dedi.

        Pervari bölgesinde üretilen balın değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde belirlenen standartlara uygun olduğuna işaret eden Şengül, kaliteyi korumaya çalıştıklarını söyledi. Şengül, üretimin artırılması için de çalışmalar yürüttüklerini, arıcılarla el ele verip bölgenin eşsiz kıymetini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Şengül, eğitim ve yayın çalışmalarıyla elde ettikleri bilgileri üreticilerle paylaştıklarını, ürünün markalaşması ve pazarlamasıyla da yakından ilgilendiklerini kaydetti.

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