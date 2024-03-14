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        Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

        SİİRT'te, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:25
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        Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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        SİİRT'te, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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