Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

SİİRT'te, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.