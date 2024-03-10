Hastane önündeki otomobilde baygın haldeki kadın, aracın camı kırılarak tedaviye alındı

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden otomobilin içinde baygın halde olduğu fark edilen D.T. adlı kadın, bölgeye gelen itfaiye ekibinin camı kırması ile araçtan çıkartılıp hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Acil servisin önüne park eden 34 AS 0556 plakalı otomobili görenler içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı kapalı olan otomobilin camı itfaiye ekibi tarafından kırılarak, D.T. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen D.T. sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı. D.T.’nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.